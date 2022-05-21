Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti - Son Dakika
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Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti

21.05.2022 11:02

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. Ukrayna'daki savaştan kaçarak ilçeye yerleşen baba, 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Cani baba bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, iki çocuğunun annesinin çığlıkları yürek parçaladı.

Sabah 08.30 sıralarında Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı O.N.'nin eşi Y.N., eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

4 VE 6 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk K.N. ile 6 yaşındaki kız kardeşi T.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı O.N. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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"ÇOCUKLARIMI KESTİ KOCAM"

Kadına yardıma giden bir taksici ise yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlattı: "Bir tane kadın çıkarak polis diye bağırmaya başladı. Ben de Rusça bildiğim için yardıma gittim. Kadın, 'Çocuklarımı kesti kocam' diye bağırıyordu. Altlı üstlü daire kiralamışlar. Kadın aşağıda kayınvalidesinde kaldığını, eşinin ise yukarıda çocukları ile yaşadığını söyledi. Daha sonra yukarı çıkarak savaştan dolayı bunalımda olan eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti. Kendisini de öldürmek istemiş, kaçarak kurtulmuş."

Bir vatandaş ise gözyaşlarını tutamayarak, "Bir baba bunu çocuklarına nasıl yapar?" dedi.

Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Alanya, Saray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti - Son Dakika
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