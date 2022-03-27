Savaştan kaçan Ukraynalı öğrencilere, gönüllü Ukraynalı öğretmenler ders veriyor - Son Dakika
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Savaştan kaçan Ukraynalı öğrencilere, gönüllü Ukraynalı öğretmenler ders veriyor

27.03.2022 18:00
Savaştan kaçan Ukraynalı öğrencilere, gönüllü Ukraynalı öğretmenler ders veriyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Türkiye'ye sığınan 48 Ukraynalı gönüllü öğretmen, 340 Ukraynalı çocuğa eğitimlerinin aksamaması için Antalya'da ders veriyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Türkiye'ye sığınan 48 Ukraynalı gönüllü öğretmen, 340 Ukraynalı çocuğa eğitimlerinin aksamaması için Antalya'da ders veriyor.

Ukrayna'dan kaçan çok sayıda kişi, Antalya'ya savaştan uzak bir hayat sürmeye çalışıyor.

Antalya'ya gelen 48 Ukraynalı gönüllü öğretmen de Konyaaltı Belediyesinin desteğiyle Kadın Sanat ve Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda, okul öncesi ve lise çağındaki 340 Ukraynalı öğrenciye ders veriyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, gazetecilere, şiddetin hiçbir sorunun çözümünde etkisi olmadığı halde devletlerin şiddete başvurmasını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla bütün dünyanın elinden geleni yaptığını anlatan Esen, "Tek bir kişinin karar verdiği uzlaşmanın, fikir birliğinin olmadığı ülkelerde maalesef bu tip çıkışlar oluyor. Totaliter ülkelerin bir sonucu olarak yine bu yüzyılda çocuklar, kadınlar ve masumlar savaşla baş başa bırakılıyor." dedi.

Savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalının Avrupa'ya yöneldiğini kaydeden Esen, şunları dile getirdi:

"Bir o kadar da Ukraynalının Türkiye'ye sığındığını düşünüyorum. Biz de Konyaaltı ilçemize gelen öğrencilerin eğitim ve sosyalleşme imkanlarından geri kalmamaları için Ukraynalı gönüllü öğretmenlerle beraber program hazırladık. 340 öğrencimize 48 gönüllü Ukraynalı öğretmen kurslar vererek, öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için çalışıyor. Çocukların savaşın psikolojisini üzerlerinden atmaları çok zor ama eğitim, spor ve sanatla o psikolojiyi daha az hissetmelerini istiyoruz. Savaşın bir an önce bitip çocukların ve öğretmenlerin ülkelerine dönmelerini istiyoruz."

Ukraynalı öğretmen ve öğrenciler, belediyenin kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

Savaştan kaçan Ukraynalı öğrencilere, gönüllü Ukraynalı öğretmenler ders veriyor
Savaştan kaçan Ukraynalı öğrencilere, gönüllü Ukraynalı öğretmenler ders veriyor
Savaştan kaçan Ukraynalı öğrencilere, gönüllü Ukraynalı öğretmenler ders veriyor
Savaştan kaçan Ukraynalı öğrencilere, gönüllü Ukraynalı öğretmenler ders veriyor

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Antalya, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savaştan kaçan Ukraynalı öğrencilere, gönüllü Ukraynalı öğretmenler ders veriyor - Son Dakika


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