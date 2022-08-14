Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu - Son Dakika
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Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu

14.08.2022 14:42
Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu

Ukrayna işgali sonrası birçok ambargoya maruz kalan Rusya, akıllı telefon pazarında yönünü Çin'e çevirdi. Avrupa ve Amerikalı akıllı telefon üreticilerinin Rus pazarından çekilmesi, Çinli üreticiler için resmen bulunmaz bir fırsat oluşturdu. Yapılan araştırmaya göre, Xiaomi, alt markası POCO, Tecno ve Realme gibi Çinli teknoloji firmaları pazarın azici üstünlüğüne hakim durumda.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş durumu, hiç kuşkusuz insanlık açısından oldukça endişe verici gelişmelere sahne oluyor. Öte yandan tüm dünya, Rusya'ya karşı tepkilerini göstermek için ambargo uyguluyor. Rusya'nın birçok alanda eli daraldı. Bu alanlardan birisi de akıllı telefon pazarı oldu. Ancak bu daralma, Xiaomi gibi Çinli akıllı telefon üreticilerine yaradı.

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Avrupa ve Amerikalı akıllı telefon üreticilerinin Rus pazarından çekilmesi, Çinli üreticiler için resmen bulunmaz bir fırsat özelliği taşıyor. Rus medyası Kommersant'ın MTS verilerine göre Rus pazarının hacmi Temmuz ayında oldukça genişledi. Bu genişlemeden en büyük payı Xiaomi aldı.

Yapılan araştırmaya göre Xiaomi ve alt markası POCO, yüzde 42'lik payla pazarın liderliğini aldı. Listenin ikinci sırasında da Realme yer aldı. Şirket, yüzde 17 ile pazarda kendine yer buldu. Realme'yi yüzde 8,5 ile Samsung takip etti.

Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu

Savaş ortamından en iyi şekilde faydalanan markalardan birisi de Tecno oldu. Şirket, pazarda yüzde 7,5'lik bir dilim elde etti. Savaşın ilk aylarından beri Rusya'ya yeni ürünler göndermeyen Apple, yine de listede kendine yer buldu. Şirket, akıllı telefon pazarında yüzde 7 ile yer aldı.

Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu

Temmuz ayında yapılan satışlarda da yine Xiaomi liderliği bulunuyor. Bu ayda yapılan satışların yüzde 35'ini eline alan Xiaomi liderlik koltuğunda. Genel anlamda pazarda eriyen Apple, ilginç bir atılım göstererek yüzde 25 ile ikinci sırada yer aldı.

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Kaynak: Shiftdelete

Akıllı Telefon, Xiaomi, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu - Son Dakika
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