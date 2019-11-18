Savcı Aktaş'tan Kaymakam Şenay'a ziyaret
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Kavak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Uğur Aktaş, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'a ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:32 Kaynak: AA
Kavak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Uğur Aktaş, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'a ziyarette bulundu.
Makamda gerçekleşen ziyarette, Aktaş'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Aktaş'a teşekkür etti.
Aktaş ve Şenay, ziyarette, ilçenin genel asayiş durumu hakkında istişarede bulundu.
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