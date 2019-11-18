Son Dakika Haberleri: Savcı Aktaş'tan Kaymakam Şenay'a ziyaret
Son Dakika Güncel Savcı Aktaş'tan Kaymakam Şenay'a ziyaret - Son Dakika

Savcı Aktaş'tan Kaymakam Şenay'a ziyaret

6 saat önce

Kavak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Uğur Aktaş, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'a ziyarette bulundu.

Savcı Aktaş'tan Kaymakam Şenay'a ziyaret, System.String[]

Kavak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Uğur Aktaş, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'a ziyarette bulundu.

Makamda gerçekleşen ziyarette, Aktaş'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Aktaş'a teşekkür etti.

Aktaş ve Şenay, ziyarette, ilçenin genel asayiş durumu hakkında istişarede bulundu.

İbrahim Engin, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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