Son Dakika Haberleri: Savcı, Boydak Holding eski genel müdürüne ceza istedi
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Savcı, Boydak Holding eski genel müdürüne ceza istedi

1 saat önce

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski genel müdürü hakkında duruşma savcısı, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan cezalandırılma talep etti.

Savcı, Boydak Holding eski genel müdürüne ceza istedi, System.String[]

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski genel müdürü hakkında duruşma savcısı, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan cezalandırılma talep etti.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Nazif T. ile avukatı hazır bulundu.


Tutuklu sanık Nazif T., önceki celse yaptığı savunmasında "Eski eşim A.D. beni ihbar ediyor ve gizli tanık yapılıyor. 60 yaşında adamım, sadece Boydak'ta çalıştım diye üzerime suç atılmaya çalışılıyor" demişti.


FETÖ/PDY soruşturması Boydaklar ana dosyasında bahsi geçen şirketlerle ilgili MASAK raporlarının dosyaya eklendiği öğrenilirken, duruşma savcısı verdiği mütalaasında Boydak Holding ve bağlı şirketler olmak üzere 11 şirkette yönetim kurulu üyeliği, ortaklığı olduğu, diğer dosyalarda Boydak Holding'in çift muhasebe kayıtlarında isminin geçtiği, bazı kayıtların silinmesi talimatı verdiği iddiaları ile sanık Nazif T.'nin 'silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan cezalandırılmasını talep etti.


Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı Ekim ayına erteledi. - KAYSERİ

Boydak Holding, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
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