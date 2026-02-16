Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti! - Son Dakika
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!

16.02.2026 21:14
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimi silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakkında 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istenirken; yaşanan skandalla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın, Hakim Aslı Kahraman'a IBAN üzerinden 1 lira para göndererek tehditte bulunduğu ve gönderdiği havalelerin açıklamalarına 'dayak' gibi ifadeler yazdığı belirlendi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimi silahla yaralayan savcı hakkında, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İSTANBUL'DAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki A.K. ve şüpheli M.Ç.K. arasında 2023'ün ortalarında başlayan duygusal yakınlığın zamanla ilerlediği, ancak bir süre sonra ayrıldıkları kaydedildi.

İddianamede, şüpheli M.Ç.K'nin, müşteki ile ilişkisinin ve aralarında yaşananların duyulmasının mesleki kariyerini ve sosyal yaşamını ciddi ve olumsuz şekilde etkileyeceğini düşünmesi, anne ve babasıyla müştekinin aynı sitede oturmaları nedeniyle ailesinin yanına gittiği zamanlarda müştekinin ya da oğlunun vereceği olumsuz tepkilere muhatap olma ve bu durumu anne ve babasına izah edememe endişesini taşıması karşısında, tek çıkar yolun müştekinin İstanbul'dan başka bir şehre tayin isteyip taşınması ve gitmesi olduğuna karar vererek, onu bu yönde ve dozu giderek artan bir şekilde zorlamaya başladığı aktarıldı.

MESAJLAR TÜYLER ÜRPETTİ

Yaşanan skandalla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın, Hakim Aslı Kahraman'a IBAN üzerinden 1 lira para göndererek tehditte bulunduğu ve gönderdiği havalelerin açıklamalarına 'dayak' gibi ifadeler yazdığı belirlendi.

Öte yandan 1 liralık havalede şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi: "Perşembe dayak için güzel bir gün ne dersin? Başka gün dersen o da olur. Sürpriz mi olsun yoksa. Duruşmam yok bu hafta. Bir mahkeme buldum, hiç duruşma olmayan haftalar da var. Parayı geri at, sana çok."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • MAHMUT BAŞAK MAHMUT BAŞAK:
    Ah savcı be savcılığını mahvetti cezaevinde çürüyeceksin belki de değer mi ya değer mi be kardeşim haklısın veya haksızsın değer mi ya 1 0 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    Allah kimseyi şaşırmasın. 1 0 Yanıtla
