Savcı ses kayıtlarını delil kabul etti, eşini kurşunlayan sanığa 23 yıl hapis istemi

BAHÇELİEVLER'de 4 ay önce ayrı yaşadığı eşi Ayşe Gül Cora'yı (48) kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan tutuklu şüpheli Hasan Engin Cora (53) hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hasan Engin Cora ifadesinde olay günü barışmak istediği eşi Ayşe Gül Cora'nın yanına gittiğini söyleyerek "Eşim konuşmak istemediğini, beraber olamayacağımızı söyledi. Tahrik edici konuşmaları oldu. Sinirlendim. Üzerimde tabanca olduğunu söyledim. 'Varsa var, ben zaten ölmüşüm' demesi üzerine mermiler bitinceye kadar ateş ettim. Üzgün ve pişmanım" dedi. Olaydan hemen önce kayıtlara geçen ses kaydını da delil kabul eden savcı, Hasan Engin Cora'nın ifadesinde belirttiği eşi Ayşe Gül Cora'nın kendisine yönelik tahrik edici konuşmalarının ses kayıtlarında olmadığını bu yönüyle Hasan Engin Cora'nın savunmasına itibar edilmediği, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istemedi.





İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bahçelievler'de 5 Haziran'da meydana gelen olay iddianamede olay şöyle anlatıldı: 2 çocuk annesi Ayşe Gül Cora 33 yıllık eşi Hasan Engin Cora'nın kendisini mesajla tehdit etmesi üzerine şiksyetçi oldu. Hasan Engin Cora'nın ifadesi alındı ve üzerinden çıkan kurusıkı tabanca hakkında da işlem yapıldı, ardından Hasan Engin Cora Samsun'a geri döndü. Olay günü tabanca ile İstanbul'a gelen Hasan Engin Cora, eşi Ayşe Gül Cora'yı takip etti ve ısrarla konuşmak istedi. Ayşe Gül Cora ise bu isteği geri çevirdi. Hasan Engin Cora'da 'Üzerimde silah var vururum!" diyerek Ayşe Gül Cora'yı tehdit etti. Ayşe Gül Cora da 'Zaten ben ölmüşüm korkmuyorum!' diye yanıt verdi. Bunun üzerine Hasan Engin Cora da silahla Ayşe Gül Cora'ya bir kaç el ateş etti. Mermilerden 6 tanesi Ayşe Gül Cora'nın vücuduna isabet ederken, Hasan Engin Cora ise olay yerinden kaçtı. Ayşe Gül Cora tedavisi için hastaneye kaldırılırken, Hasan Engin Cora da Ayşe Gül Cora'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneye gitti. Ancak hastane bahçesinde görevli polisler tarafından şüpheli hareketleri üzerine yakalandı.





"ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Gözaltına alınan Hasan Engin Cora ifadesinde tavuk çiftliğinin iflas etmesi üzerine ekonomik kriz yaşadığını, eşi ile aralarında tartışma olduğunu ardından eşinin evden ayrıldığını anlatarak şunları söyledi:

"İstanbul'a eşim ile konuşmak için geldim. Eşim korkup konuşmak istemedi telefonu yüzüme kapattı. Bunun üzerine eşimin ikametine gidip araçta beklemeye başladım. Ancak eşimin şikayeti üzerine polis beni yakaladı ve üzerimde kurusıkı tabanca buldu. Ben de tekrar Samsun'a döndüm. Bu arada psikolojim daha çok bozuldu, ilaç kullanmaya devam ettim. Olaydan bir kaç gün önce yine araç kiralayıp eşimle konuşmaya geldim. Önceden bir köylü tarafından hediye edilen ruhsatsız tabancayı da yanıma aldım. Eşimin evinin yakınlarında arabayı park ettim. Bir iki gün araçta yatıp eşimle konuşmak için bekledim. İkinci gün eşimi caddede gördüm, telefonda biriyle konuşuyordu. Telefonu kapatmadı, konuşmak istediğimi söyledim. Eşim konuşmak istemediğini beraber olamayacağımızı söyledi. Tahrik edici konuşmaları oldu. Sinirlendim. Üzerimde tabanca olduğunu söyledim. 'Varsa var, ben zaten ölmüşüm' demesi üzerine tabancayı çıkarıp şarjördeki mermiler bitinceye kadar ateş ettim. Sonrasında eşim yere yığıldı ben de arabayla kaçtım. Değişik yerlerde birkaç gün takıldım. Eşimin durumunun kritik olduğunu öğrenince yattığı hastaneye gittim. Tabancayı da yanımda götürdüm. Amacım eşim öldüyse kafama sıkıp intihar etmekti. Ancak hastane bahçesinde polis tarafından yakalandım. Üzgün ve pişmanım."





SES KAYITLARI DELİL OLDU, SAVCI HAKSIZ TAHRİK UYGULANMASINI İSTEMEDİ

Savcı hazırladığı iddianamede, olay sonrası telefonun açık olması sebebiyle olay anına ilişkin elde edilen ses kaydı çözümünde bir erkeğin, 'Silah ve üzerimde, seni şu an vururum, konuşacağız, seni vuracağım' dediği, bir kadının da 'Varsa var ne yapayım konuşmayacağım' dediğini belirtti. Ses kaydının devamında silah doldur boşalt sesinin olduğu ve birden çok ateş edildiği, çığlık seslerinin geldiği ifade edilen iddianamede, şüpheli Hasan Engin Cora'nın ifadesinde belirttiği Ayşe Gül Cora'nın kendisine yönelik tahrik edici konuşmalarının olmadığı bu yönüyle Hasan Engin Cora'nın savunmasına itibar edilmediği, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının

istenmediği kaydedildi.





"MERMİLERİ BİTİNCEYE KADAR ATEŞ ETTİ"

Şüpheli Hasan Engin Cora'nın eşini birçok kez ölümle tehdit ettiği, kurusıkı tabanca ile takip ettiği, yakın mesafeden mermileri bitinceye kadar ateş ettiğini vurgulanan iddianamede, kullanılan silahın elverişliliği meydana gelen neticenin ağırlığını da dikkate alarak eylemin kasten öldürmeye yönelik olduğu, ancak neticenin gerçekleşmemesi nedeniyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi. İddianamede şüpheli Hasan Engin Cora'nın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl ile "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi. Şüpheli Hasan Engin Cora önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

- İstanbul