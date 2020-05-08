Savcılık, Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Savcılık, Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi! - Son Dakika Magazin

Savcılık, Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi!

12 dakika önce

Gençleri eşcinselliğe yönlendirdiği ve genç bireylerin gelişimini olumsuz etkilediği iddia edilen Netflix Türkiye yapımı "Aşk 101" dizisi ile ilgili CİMER'e yapılan şikayet hakkında savcılığın verdiği karar belli oldu

Savcılık, Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi!, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Cimer'e bir ihbar yapıldı. İhbarda Netflix film ve dizi izleme platformunda "Aşk 101" isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü. Savcılığın Aşk 101 dizisi hakkındaki ihbar sonrası verdiği karar belli oldu. Savcılık, Netflix'in gençlik dizisi "Aşk 101" hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.


İHBAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI

Savcılık kararında söz konusu dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığını, dizinin yayınladığı Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiğini belirtti.Kararda, kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir dizide insanların yine iradesiyle izlememesi gerektiği belirtilip, ihbar değerlendirmeye alınmadı.Savcılık şikayete yönelik soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.


AŞK 101'İN KONUSU...

Aşk 101, 1998 yılında bir lisede okuyan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı ve İpek Filiz Yazıcı gibi isimler yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:13 

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