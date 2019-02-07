Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hızlı Hareket Etmek Zorundayız

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hızlı Hareket Etmek Zorundayız

1 saat önce

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kırıkkale'nin savunma sanayisi alanında önemli kent olduğunu belirterek, "Amacımız, savunma sanayisinde Kırıkkale'nin konumunu tekrar masaya yatırıp, söz sahibi olmasıdır.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hızlı Hareket Etmek Zorundayız, System.String[]
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kırıkkale'nin savunma sanayisi alanında önemli kent olduğunu belirterek, "Amacımız, savunma sanayisinde Kırıkkale'nin konumunu tekrar masaya yatırıp, söz sahibi olmasıdır. Hızlı hareket etmek zorundayız" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi. İlk olarak Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret eden İsmail Demir, Vali Yunus Sezer tarafından karşılandı. Vali Sezer, ziyaretin Kırıkkale için önemli olduğunu söyledi. Savunma Sanayii Başkanı Demir ise Kırıkkale'nin savunma sanayisi alanında önemli kent olduğunu vurguladı. Demir, "Kırıkkale MKE ve çevresine yapılan yapılanmalarla büyüyen bir şehir. Bugün silah ihtisas bölgesinde yatırım yapacak olan firmalarla da görüşeceğiz. Amacımız, savunma sanayisinde Kırıkkale'nin konumunu tekrar masaya yatırıp, söz sahibi olmasıdır. Bu konuda hızlı hareket etmek zorundayız. Kaynakları yerinde kullanmamız gerekiyor. Bu önemli çalışmalara kafa yoracağız, el ele vererek, güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:16 Kaynak: DHA

Yunus Sezer, İsmail Demir, Kırıkkale, Politika, Ekonomi
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