Savunma Sanayi Görüşmeleri Riyad'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Savunma Sanayi Görüşmeleri Riyad'da

03.02.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmelere iştirak ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmelere iştirak ettiklerini belirtti.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin mevcut durumu ile savunma sanayi başta olmak üzere stratejik alanlarda geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Haluk Görgün, "Karşılıklı güven ve güçlü siyasi irade temelinde yürütülen bu temasların, somut ve uzun vadeli ortaklıklarla sonuçlanacağına inanıyoruz. Savunma sanayinde teknolojiye dayalı, sürdürülebilir ve karşılıklı faydayı esas alan işbirlikleriyle bölgesel istikrara ve küresel güvenliğe katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin stratejik iş birliklerinin kararlılıkla ileri taşınmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Haluk Görgün, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayi Görüşmeleri Riyad'da - Son Dakika

Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:47:46. #7.11#
SON DAKİKA: Savunma Sanayi Görüşmeleri Riyad'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.