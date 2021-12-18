Üye Girişi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı" - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı"

18.12.2021 16:50

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı" Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ticaret Geliştirme toplantısında konuştu Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ticaret Geliştirme toplantısında konuştu

İSTANBUL - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayiinde Milli ve Yerli Ürünlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Olumlu Etkileri ve Stratejik Önemi" konulu Ticaret Geliştirme Toplantısına katıldı. Demir, "Üretim, hammadde ve tezgahın Türkiye'de olması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ticaret Geliştirme Toplantısı'na katıldı. İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen toplantının konusu; "Savunma Sanayiinde Milli ve Yerli Ürünlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Olumlu Etkileri ve Stratejik Önemi" oldu. Demir, "Sanayici taşa, toprağa binaen parasını harcarsa üretime harcayacak parası kalmıyor. Tabii bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız' da bir farkındalık var. Yani kararlılık ve devamlılık bunu sürekli vurgulamak gerekiyor. Tabii savunma sanayindeki şanslılığımız belki bu iradenin devamlılığının da getirilmesi, kararlılığın devamlılıkla beraber sürdürülmesi. Şu anda içinden geçtiğimiz kritik bir dönem var. Dövizin yükselişini görüyoruz bu bir sarmal oluşturuyor. Burada meselenin üretim olduğu, ihracat olduğu çeşitli vesilelerle vurgulanıyor ama bir taraftan da yurt dışından almak zorunda kaldığımız hammadde ve teçhizat var. Biz girdilerimizin hemen hemen tamamını yerli yapmakla ilgili bir kararlılık gösterirsek tabii hepsinin tamamının yerli olmasının imkansızlığını ve anlamsızlığını biliyoruz ama Türkiye'de yapılabilecek ve Türkiye'deki maliyetlerini aşağı çekilebilecek üretim, hammadde ve tezgahın Türkiye'de olması gerekiyor. Burada da anahtar kelime hacim ve maliyet. Eğer hacim oluşturamazsak maliyetler düşmez" açıklamasında bulundu.

Sözlerini meslek eğitim liseleriyle ilgili planlarını anlatarak sürdüren Başkan Demir, "Meslek liseleri, meslek yüksekokulları, meslek eğitim okulları özel olarak eğildik. Bu anlamda iş birliği yapmak üzere bir adım attık. Savunma sanayi şirketlerimizin birçoğu belirli liselerin ve yüksekokulları kendi himaye altına aldılar, staj imkanlarını arttırdılar. ve bu konuda özel projeler yapmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da bütün sanayi kümelenmelerimiz ve Organize Sanayi Bölgelerimizi de belirli şekilde meslek yüksekokulu ve liseleri sahiplenmeleri, oradaki arkadaşlarımız iş imkanı tanımalarını bekliyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı

Togo Cumhuriyeti, İsmail Demir, Türkiye, Milli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:42 ASELSAN, "Katar iddialarına" ilişkin hukuki süreç başlattı
17:23 Bergüzar Korel'den: Fazla eşyalarımdan kurtuldum, çoğu artık kolumun girdiği pantolonlarım
17:19 Son Dakika: Kadın futbolunun tarihteki ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi
17:17 Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır
17:16 Pereira'nın derbi planları bozuldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç
17:14 Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü
16:48 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki
16:23 Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz
16:22 Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor
15:59 Uykusuzluk çekenler işte derdinizin dermanı! Bu iki meyveyi uyumadan yiyin, mışıl mışıl uyuyun
Fatih Terim'den sürpriz tercih! Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den sürpriz tercih! Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:46
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi         
19:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 17:51:42. #1.12#
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hammadde ve üretim Türkiye'de olmalı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement