Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Savunma sanayiinin her ne imkanı varsa kardeş Azerbaycan'ın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Türkiye'de savunma sanayiinin her ne imkanı varsa kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Bütün kapılarımız açık. Her türlü desteği her ortamda vermeye hazırız. Bunu devletimizin her kademesinde dillendirmiş durumdayız ve dillendirmeye devam edeceğiz. Bu konudaki kararlılığımız kesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA