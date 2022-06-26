'Savunma ve Güvenlik Fuarı' Ankara'da kapılarını açıyor - Son Dakika
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'Savunma ve Güvenlik Fuarı' Ankara'da kapılarını açıyor

26.06.2022 13:21
'Savunma ve Güvenlik Fuarı' Ankara'da kapılarını açıyor

Savunma ve Güvenlik Konferans ve Fuarı SEDEC, 206 savunma sanayi firmasını çatısı altında toplayan SaSaD'ın stratejik ortaklığında 28 Haziran'da başlıyor.

Savunma ve Güvenlik Konferans ve Fuarı SEDEC, 206 savunma sanayi firmasını çatısı altında toplayan SaSaD'ın stratejik ortaklığında 28 Haziran'da başlıyor.

Savunma güvenlik alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını en aza indirmeyi hedefleyen SaSaD, SEDEC'le yaptığı anlaşma ile birlikte "Stratejik Ortak" olduğunu duyurdu. Stratejik ortaklık kapsamında Türkiye'nin güvenlik ve savunma tedarik zinciri sektörlerine destek olunması amaçlanıyor.

Bu yıl 3. kez düzenlenen SEDEC konferans ve fuarı, SaSaD (Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği) stratejik ortaklığında SaSad'ın aktif katılımı ile gerçekleştiriliyor. 28 Haziran Salı Günü Ankara'da başlayacak etkinliğin açılışında SaSad Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay konuşma yapacak. Etkinliğin konferans kısmında ise 28 Haziran saat 14: 00'de EDAM güvenlik ve savunma araştırmaları Direktörü Dr. Can Kasapoğlu SaSad'ın davetiyle yurt dışından gelerek 'Savunma ve Güvenlik alanında mevcut durum ve öğrenilen dersler" başlıklı bir konuşma yaparak katılımcılara savunma ve sınır güvenliği konusunda bilgiler aktaracak.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİSİNDE İHRACATIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

'Savunma Sanayi Performans Raporu 2021' in katılımcılarla paylaşılacağı etkinlikte heyetler arası yüz yüze görüşmeler de gerçekleşecek. Görüşmeler kapsamında yeni iş bağlantıları ve milli savunma sanayisinde ihracatın artırılması hedefleniyor. SEDEC katılımcısı 50'yi aşkın ülkenin heyetlerinin ve Sasad üyesi şirketlerin yöneticilerinin savunma sanayi yöneticileriyle bir araya geleceği 'SasaD Savunma Sanayi Resepsiyonu' ise "29 Haziran'da düzenlenecek.

SEKTÖR PANDEMİ ÖNCESİ PERFORMANSINI TEKRAR YAKALADI

SaSaD Raporu'na göre, sektörün 2021 yılı cirosu, 10.1 milyar dolar oldu. Toplamda 3 milyar 224 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektör, 2 milyar 64 milyon Dolar ithalat gerçekleştirdi. 10 milyar dolar değerindeki ciro ile tekrardan pandemi öncesindeki performansını yakalayan sektör, bu alanda son yılların rekorunu kırarak cirosunun yüzde 31.3'ünü ihracattan elde etti. Ayrıca Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü, 2021 yılı içerisinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 38.89 artış ile 8.5 milyar Dolar değerinde yeni sipariş aldı.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Savunma ve Güvenlik Fuarı' Ankara'da kapılarını açıyor - Son Dakika

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