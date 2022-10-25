Savunması ile tepki çeken avukat, duruşmaya zorla getirilecek - Son Dakika
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Savunması ile tepki çeken avukat, duruşmaya zorla getirilecek

25.10.2022 12:13
Savunması ile tepki çeken avukat, duruşmaya zorla getirilecek

ANKARA'da akademisyen Ceren Damar Şenel'in (27) öldürülmesine ilişkin davada, Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken ve hakkında 'hakaret' suçundan dava açılan sanık avukatı Vahit Bıçak, ikinci kez mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

ANKARA'da akademisyen Ceren Damar Şenel'in (27) öldürülmesine ilişkin davada, Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken ve hakkında 'hakaret' suçundan dava açılan sanık avukatı Vahit Bıçak, ikinci kez mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın mazeretini kabul etmeyerek, bir sonraki celse zorla getirilmesine karar verdi.

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı; karar Yargıtay tarafından da onandı.

SAVUNMASINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİSanık avukatı Vahit Bıçak, duruşmadaki savunmasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğünü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti. Bıçak, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler; üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" ifadelerini kullandı. Damar ailesi bunun üzerine sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu. Avukat Vahit Bıçak hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İKİNCİ KEZ MAZERET BİLDİRDİAnkara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Şenel'in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar ile eşi Levent Şenel ve avukatları katıldı. Sanık Vahit Bıçak ise ikinci kez mazeret göstererek, duruşmaya gelmedi. Mahkeme, sanığın implant tedavisi gördüğü gerekçesiyle mazeret sunduğunu belirtti. Baba Mustafa Damar, sanığın ikinci kez gelmemesinin kötü niyetli olduğunu belirterek, "Bu sanık suç işlemeye meyilli. İkidir duruşmaya katılmıyor; ancak açtığı sahte sosyal medya hesabındın bana hakaret etmeye devam ediyor. Mazeretin kabul edilmeyerek, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istiyorum" dedi. Damar ailesinin avukatı Ömer Kavilli de, sanığın mazeretinin kabul edilmemesini talep etti.ZORLA GETİRİLME KARARIBeyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, sanığın mazeretinin randevulu tedavi olması ve duruşmaya katılmamasına engel teşkil etmediğini belirterek, mazeretin kabul edilmediğini, sanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verildiğini belirterek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Ceren Damar, Vahit Bıçak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunması ile tepki çeken avukat, duruşmaya zorla getirilecek - Son Dakika

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