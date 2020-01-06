Sayısal takograf uygulaması zorunluluğu süresi uzatıldı - Son Dakika
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Sayısal takograf uygulaması zorunluluğu süresi uzatıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama süresinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.

Sayısal takograf uygulaması zorunluluğu süresi uzatıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama süresinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.


Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, üyelerine sayısal takograf uygulaması ile ilgili olarak bilgiler verdi. Keleş yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, TL ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların KTY hükümleri gereğince U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır. Ancak bahse konu firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir." - ZONGULDAK

Arslan Keleş, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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