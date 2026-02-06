Sayıştay 12 Bilişim Personeli Alacak - Son Dakika
Sayıştay 12 Bilişim Personeli Alacak

06.02.2026 12:29
Sayıştay, 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak; başvurular 9-27 Şubat'ta kabul edilecek.

Sayıştay Başkanlığı, 12 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Sayıştay Başkanlığınca görevlendirilecek personel, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre alınacak.

Sınava çağrılacak adaylar, 2024 ve 2025 yıllarında Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile son 5 yılda İngilizce için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30'u baz alınarak sıralanacak.

Sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarının 10 katı aday Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacak.

Adaylardan 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Sınava başvurular 9-27 Şubat döneminde yapılacak. Başvuruların Sayıştay Başkanlığının Ankara'daki adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde postayla yapılması gerekiyor.

Sözlü sınav, Sayıştayda, kurumun "www.sayistay.gov.tr" adlı internet sitesinde ilan edilecek tarihte gerçekleştirilecek.

Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak. Sonuçlar da aynı internet sitesinden duyurulacak.

İlanda, adaylarda aranan şartlar ve talep edilen belgelere ilişkin detaylar da yer alıyor.

Kaynak: AA

