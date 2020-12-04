Sayıştay Başkanı Baş, Konya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleştirilen "Denetim Tarihi ve Kariyer Planlaması" konulu konferansa katılan Baş, denetimin tarihçesine ilişkin öğrencilere bilgi verdi.

Kariyer planlaması hakkında deneyimlerini paylaşan Baş, gençlere, mezun olduktan sonra ne yapacaklarına dair kararı, öğrencilik yıllarında çizdikleri yol haritasıyla belirlemelerini tavsiye etti.

Başarılı bir kariyer hayatının insanın kendisini tanımasıyla başladığını belirten Baş, doğru meslek seçimi ve mesleği sevmenin, kariyer basamaklarını tırmanmada en önemli noktalar arasında bulunduğunu ifade etti.

Baş, mülakat teknikleri ve mülakatta dikkat edilmesi gereken konular hakkında da öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise Seyit Ahmet Baş'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.