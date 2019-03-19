Sayıştaydan 'denetim' açıklaması
1 saat önce
Sayıştay Başkanlığı, "Sorgu üzerine yapılan tahsilat ile yargılama dairelerince verilen tazmin kararları birbirine karıştırılmak suretiyle yapılan kamu zarar hesabı gerçeği yansıtmamaktadır.
Sayıştay
Başkanlığı, "Sorgu üzerine yapılan tahsilat ile yargılama dairelerince verilen tazmin kararları birbirine karıştırılmak suretiyle yapılan kamu zarar hesabı gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:10
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