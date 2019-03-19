Son Dakika Haberleri: Sayıştaydan 'denetim' açıklaması

Sayıştaydan 'denetim' açıklaması

1 saat önce

Sayıştay Başkanlığı, "Sorgu üzerine yapılan tahsilat ile yargılama dairelerince verilen tazmin kararları birbirine karıştırılmak suretiyle yapılan kamu zarar hesabı gerçeği yansıtmamaktadır.

Sayıştaydan 'denetim' açıklaması, System.String[]
Sayıştay Başkanlığı, "Sorgu üzerine yapılan tahsilat ile yargılama dairelerince verilen tazmin kararları birbirine karıştırılmak suretiyle yapılan kamu zarar hesabı gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:10 

Ekonomi
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