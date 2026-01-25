Saz Ustası 66 Yıldır Müziği Yaşatıyor - Son Dakika
Saz Ustası 66 Yıldır Müziği Yaşatıyor

Saz Ustası 66 Yıldır Müziği Yaşatıyor
25.01.2026 11:44
Ramazan Korkmaz, Edirne'de 80 yaşında Türk halk müziğini gençlere aktarıyor ve saz ustalığı yapıyor.

Edirne'de 80 yaşındaki saz ustası Ramadan Korkmaz, Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda 66 yıldır müzik aletlerinin tamirini ve satışını yapıyor.

Küçük yaşlarda katıldığı bir musiki konserinden etkilenerek müziğe ilgi duymaya başlayan Korkmaz'ın hayatı, arkadaşıyla aldığı kırık bir sazla değişti.

Tamir ettirdiği sazı kendi çabalarıyla çalmayı öğrenen Korkmaz, zamanla sazda ustalaştı.

Babasından miras kalan dükkanda mesleğini sürdüren Korkmaz, yıllar içinde yalnızca esnaf değil, aynı zamanda müziğin ve kültürel mirasın gönüllü taşıyıcısı oldu.

Halk Eğitim Merkezindeki müzik çalışmalarına katılan, çeşitli korolarda görev alan Korkmaz, uzun yıllar Rumeli Türküleri Topluluğu bünyesinde konserler verdi.

"Amacımız gençlere ve öğrencilere Türk halk müziğini sevdirmekti"

Türküler seslendirerek Türk halk müziğini yeni kuşaklara aktaran Korkmaz, AA muhabirine, müziğin hayatının merkezinde olduğunu söyledi.

Yıllarca Halk Eğitimi Merkezi, turizm derneği, musiki cemiyeti ve İl Kültür Müdürlüğü çatısı altında çalışmalar yaptıklarını anlatan Korkmaz, "Yaklaşık 20 yıl Rumeli Türküleri Topluluğu ile faaliyet gösterdik ve her yıl konserler verdik. Amacımız gençlere ve öğrencilere Türk halk müziğini sevdirmekti." dedi.

Korkmaz, elinden geldiğince bu kültürü aktarmaya çalıştığını belirtti.

"Sağlığımı müziğe borçluyum"

Dükkanının yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini dile getiren Korkmaz, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelenlerin müzik aletlerine merakla baktığını ifade etti.

"Gelenlere sazı tanıtıyor, çalıyorum. Merak ediyorlar, dinliyorlar. Onların ilgisini görmek beni mutlu ediyor. Müzik evrensel bir dil." diyen Korkmaz, sanatın insanları birleştirdiğini söyledi.

Korkmaz, ilerleyen yaşına rağmen müzikten kopmadığını vurgulayarak, "Sağlığımı müziğe borçluyum. Saz çaldıkça, müzikle iç içe oldukça kendimi daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

