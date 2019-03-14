Son Dakika Haberleri: Sbmyo Öğrencileri Özel Güvenlik Eğitimi Etkinliğine Katıldı

Sbmyo Öğrencileri Özel Güvenlik Eğitimi Etkinliğine Katıldı

1 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) öğrencileri özel güvenlik eğitimi etkinliğine katıldı.

Sbmyo Öğrencileri Özel Güvenlik Eğitimi Etkinliğine Katıldı, System.String[]
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) öğrencileri özel güvenlik eğitimi etkinliğine katıldı.

SBMYO öğrencileri Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, Silah Uygulamaları dersi kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Keklik öncülüğünde atış poligonunda gerçekleştirilen uygulamalı silah eğitimine katıldı. Öğrenciler daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde uygulamalı özel güvenlik eğitimi etkinliğine geçti.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Halil Uzun'un da katıldığı etkinlik kapsamında Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri derste edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikte uygulama imkanı buldular. Etkinliklere katılan öğrenciler eğitim veren Kilis İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ettiler. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:33 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EPDK'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı

Fatih Portakal'a Açılan FETÖ Soruşturmasında Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:28:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sbmyo Öğrencileri Özel Güvenlik Eğitimi Etkinliğine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]