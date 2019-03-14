Sbmyo Öğrencileri Özel Güvenlik Eğitimi Etkinliğine Katıldı
1 saat önce
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) öğrencileri özel güvenlik eğitimi etkinliğine katıldı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) öğrencileri özel güvenlik eğitimi etkinliğine katıldı.
SBMYO öğrencileri Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, Silah Uygulamaları dersi kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü
Eğitim Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Keklik
öncülüğünde atış poligonunda gerçekleştirilen uygulamalı silah eğitimine katıldı. Öğrenciler daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde uygulamalı özel güvenlik eğitimi etkinliğine geçti.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Halil Uzun
'un da katıldığı etkinlik kapsamında Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri derste edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikte uygulama imkanı buldular. Etkinliklere katılan öğrenciler eğitim veren Kilis İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ettiler. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:33 Kaynak: İHA
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