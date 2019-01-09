Son Dakika Haberleri: Scaleup Girişimci Hızlandırma Programı" Başlıyor

Scaleup Girişimci Hızlandırma Programı" Başlıyor

1 saat önce

İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında ve P&G Türkiye iş birliği ile hayata geçirdiği ScaleUp Girişimci Hızlandırma Programı Şubat'da başlıyor.

Scaleup Girişimci Hızlandırma Programı
İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında ve P&G Türkiye iş birliği ile hayata geçirdiği Scale Up Girişimci Hızlandırma Programı Şubat'da başlıyor.

Endeavor Türkiye'nin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ScaleUp Programı,

20 girişimi kabul ederek, girişimlere özel olarak hazırlanmış içerik ve destekleri ile globalleşme ve ölçeklenerek büyüme hedefine ulaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Strategy & Endeavor tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, MENA bölgesindeki başarılı Scale Up şirketler, KOBI'lerden 3.4 kat daha fazla gelir elde edip 8 kat daha fazla istihdam yaratıyor. Ölçümlenebilir başarı göstergelerine sahip bu girişimler, bulundukları ekonomilere yüksek gelir ve istihdam katkısı sunuyor.

Bu hareketle oluşturulan ScaleUp Programı, ürün-pazar uyumunu sağlamış, ve hızlı büyüme aşamasına ulaşmış ScaleUp girişimlere yönelik, her biri 6 ay süren iki ayrı dönem halinde uygulanacak.

2019 yılında toplam 40 girişim, ScaleUp Programı'na dahil edilecek. Programa başvurmak isteyen girişimlerin en az bir sene önce kurulmuş olmaları, yıllık en az 250 bin lira ciroya sahip olmaları ve ürün ve hizmetleri ile aktif faaliyet yürütmeleri gerekiyor. Programın son başvuru tarihi 15 Ocak 2019. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:56 Kaynak: DHA

Türkiye, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi
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