Schalke 04, sahasında Werder Bremen'e 3-1 yenildi

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, konuk ettiği Werder Bremen'e 3-1 mağlup oldu.

Ligin ikinci hafta mücadelesini baştan sona üstün götüren Werder Bremen, Niclas Füllkrug'un 22, 37 ve 59. (penaltıdan) dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaptığı karşılaşmayı 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+3. dakikada Mark Uth'tan geldi.

Ligin ilk haftasında Bayern Münih'e 8-0 yenilen Schalke 04, bu haftayı da puansız kapatırken, Werder Bremen ise ilk puanlarını elde etti.

Ozan Kabak kırmızı kart gördü

Schalke 04'te, 58. dakikada penaltıya sebebiyet veren ve sarı kart gören Ozan Kabak, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Milli oyuncunun, 26. dakikada rakibi Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibi yerdeyken onun bulunduğu yöne doğru tükürmesi ise gündem oldu.

Ozan'ın görüntülere yansıyan bu hareketinin kasıtlı olup olmadığı tartışılırken, hakem tarafından ise bu durum fark edilmedi.

Borussia Dortmund ve RB Leipzig puan kaybetti

Öne çıkan diğer maçlarda, Augsburg, 40. dakikada Felix Uduokhai ve 54. dakikada Daniel Caligiuri'nin ağları sarsmasıyla, ligin şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund'u sahasında 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Augsburg 6 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen ise ağırladığı RB Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 20. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay, konuk ekibin golünü ise 14. dakikada Emil Forsberg kaydetti.

Bu sonucun ardından RB Leipzig 4, Bayer Leverkusen 2 puana yükseldi.