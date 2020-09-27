Schalke'de teknik direktör Wagner gönderildi

Bundesliga takımlarından Schalke 04, teknik direktör David Wagner'in görevden aldı. Sezonu Bayern Münih'e karşı alınan 8-0'lık mağlubiyetle açan, Schalke, dün akşam da Werder Bremen'e 3-1 yenildikten sonra Wagner'i gönderdi.

Schalke İletişim Başkanı Jochen Schneider Wagner'in gönderilmesinden sonra, "Hepimiz sporda geri dönüşü David Wagner ile birlikte başarabileceğimizi umuyorduk. Ne yazık ki, yeni sezonun ilk iki maç günü gerekli performansı ve sonuçları üretemedi. Bu nedenle personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, bu karar bizim için hiç de kolay değildi" ifadelerini kullandı.Schalke 04, Bundesliga'nın oan sırasında bulunuyor.

- Almanya