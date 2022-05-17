Scholz ile Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika
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Scholz ile Zelenskiy telefonda görüştü

17.05.2022 14:29
Scholz ile Zelenskiy telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'ın yaptığı açıklamaya göre, Şansölye Scholz, Zelenskiy ile düzenli temas çerçevesinde görüştü.

Şansölye Scholz, Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna'daki mevcut askeri ve insani durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İki lider, Ukrayna ve Rusya arasında diplomatik çözüm müzakereleri için Rusya'nın düşmanlıklarına derhal son vermesi ve Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Scholz ve Zelenskiy, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesine ilişkin imkanları ele aldı ve yakın temas içinde kalma konusunda anlaştı.

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Kaynak: AA

Vladimir Zelenskiy, Olaf Scholz, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz ile Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika


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