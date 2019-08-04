Son Dakika Haberleri: Schumacher'in oğlundan bir ilk! Formula 2'de...
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Schumacher'in oğlundan bir ilk! Formula 2'de...

3 dakika önce

PREMA takımının Alman pilotu Mick Schumacher, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapılan yarışta, 43: 59.841'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü.

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PREMA takımının Alman pilotu Mick Schumacher, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapılan yarışta, 43: 59.841'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Geçen sezon Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nda pilotlar klasmanını zirvede tamamlayan Mick Schumacher böylece F2 kariyerinin ilk yarış birinciliğini elde etti.

2019 Formula 2 Dünya Şampiyonası'ndaki puanını 45'e çıkaran oğul Schumacher, pilotlar klasmanı lideri Nyck de Vries'in 151 puan arkasında 11. sırada yer alıyor.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü. Vücudunun büyük bölümü felç kalan 50 yaşındaki Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde sürüyor.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2019 04:56 
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