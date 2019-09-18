Sea To Sky Enduro Yarışları

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışlarının, 25-28 Eylül'de Kemer ilçesinde düzenleneceği bildirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, yarışların Kemer ve Antalya'nın tanıtımı için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Yarışlara, Graham Jarvis, Wade Young, Billy Bolt, Mario Roman, David Cyprian, Michel Bossi, Pol Tares, Alfredo Gomez, Teodor Kabakchiyev ve Travis Tasdale gibi ünlü sporcuların da katılacağını aktaran Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Yarışların Kemer bölgesine çok büyük katkısı var. Belediye olarak biz de büyük destek veriyoruz. Yarışların keyifli geçeceğinden şüphemiz yok. Dünyanın en iyi sporcuları gelecek. Yarışlar kapsamında ayrıca trial sporcular da gelecek ve yarışları izleyenlere görsel şov yapacaklar. Zamanında WRC yarışları vardı ama onu kaçırdık. Artık Sea To Sky yarışlarına tam destek vermemiz gerekiyor. Tüm halkımızı davet ediyoruz."

Semih Özdemir: "260 sporcu yarışacak"

Kemer Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir de bu yılki yarışlara 28 ülkeden 260 sporcunun katılacağını söyledi.

Yarışlara bu yıl 6 ya da 7 kadın sporcunun katılmasının beklendiğini aktaran Özdemir, "25 Eylül'de Kındılçeşme sahilinde plaj etabı ve 26 Eylül'de 43 kilometrelik orman etabı Çınarlıpınar mevkisinden, 27 Eylül'deki 35 kilometrelik kanyon etabı ise Kesme Boğazı'ndan başlayacak. Son gün ise 55 kilometrelik dağ etabı yapılacak." ifadelerine yer verdi.