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Sea To Sky Enduro Yarışları

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları sonunda genel klasman sıralaması belli oldu.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları sonunda genel klasman sıralaması belli oldu.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışlar, dört günde plaj, orman, kanyon ve dağ etaplarında yapıldı.

Organizasyonda, 28 ülkeden 260 sporcu mücadele etti.

Deniz seviyesinde başlayıp Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesinde sona eren 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nda genel klasmanda ilk üçe giren sporcular şöyle:

1- Mario Roman (İspanya)

2- Wade Young (Güney Afrika)

3- Graham Jarvis (İngiltere)

Türkiye, Antalya, Kemer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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