Son Dakika Haberleri: Sea To Sky Enduro Yarışları - Kanyon etabı
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Sea To Sky Enduro Yarışları - Kanyon etabı

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın üçüncü gününde sporcular kanyon etabında mücadele ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın üçüncü gününde sporcular kanyon etabında mücadele ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların üçüncü gün startı, kanyon etabında verildi.

Aralarında Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Travis Teasdale gibi sporcuların da yer aldığı, 28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nda, 35 kilometrelik zorlu kanyon etabına geçildi.

Sporcular, Kesmeboğazı mevkisindeki başlangıç noktasından Ovacık, Üçoluk, Gedelme'yi takiben Kesmeboğazı'ndaki bitiş noktasına, kanyon içerisinden, kayaların ve ormanın içinden en erken ulaşabilmek için mücadele veriyor.

Deniz seviyesinde başlayan organizasyon, yarın 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak.

Sea To Sky Enduro Yarışları - Kanyon etabı

Antalya, Kemer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:39 Kaynak: AA
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