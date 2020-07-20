Sean Kilpatrick, TOFAŞ'ta
TOFAŞ Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında üçüncü yabancı oyuncu transferini NBA patentli şutör gard Sean Kilpatrick'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.
TOFAŞ Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında üçüncü yabancı oyuncu transferini NBA patentli şutör gard Sean Kilpatrick'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor. Mavi Yeşilliler bu kapsamda, geçtiğimiz sezonu KK Buducnost Voli'de geçiren NBA patentli şutör gard Sean Kilpatrick ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini University of Cincinnati'de geçiren, 2014 yılında katıldığı NBA draftlarında draft edilmese de 2016'da Brooklyn Nets'ten kontrat almayı başaran Kilpatrick, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde 2014-2017 yılları arasında toplam 157 maça çıkarak 10.3 sayı-2.7 ribaund-1.5 asist ortalamalarını tutturdu.İlk Avrupa deneyimini ise 2018-2019 sezonunda Euroleague ekibi Panathinaikos ile birlikte yaşayan 1990 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki Amerikalı oyuncu, COVID-19 pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda Karadağ takımlarından KK Buducnost Voli formasıyla Adriyatik Ligi'nde 13 maçta 9.1 sayı-2.9 ribaund-1.8 asist; Eurocup'ta ise 2 maçta 16.5 sayı-2.5 ribaund-3.5 asist ortalamalarını sergilemişti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:58 Kaynak: DHA
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