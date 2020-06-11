Seattle Belediye Başkanından Trump'a

ABD'nin Seattle kenti Belediye Başkanı Jenny Durkan, şehirde protestocuların oluşturduğu "otonom bölge" konusunda eleştiride bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a "sığınağına dön" cevabını verdi.

Seattle'ın Demokrat Belediye Başkanı Durkan, "Siyahilerin Hayatı Önemli" etiketi ile Twitter hesabından Trump'a verdiği yanıtta, "Hepimizi güvende tut. Sığınağına geri dön." ifadelerini paylaştı.

Washington eyaleti Valisi Jay Inslee de "Hükümeti yönetmeye kapasitesi olmayan bir adam Washington eyaletinin işine karışmamalı." diyerek, Trump'a "Tweet atmayı bırak" çağrısında bulundu.

Seattle'daki gösterileri aşırı solcu grupların kontrol ettiği yönündeki söylentileri ise Belediye sözcüsü Lori Patrick, "Herhangi bir silahlı Antifa militanı ile etkileşim olmadı, yine de durumu yakından izliyoruz." diyerek reddetti.

Trump'ın "Seattle'ın egemenliği iç teröristlere geçti" iddiası

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Seattle'da düzenlenen protestolarda, bir grup göstericinin dün belediye binasını işgal etmesi ve meclis binasına "Seattle Otonom Bölgesi" tabelası asması Trump'ı öfkelendirmişti.

Washington Valisi İnslee ile Seattle Belediye Başkanı Durkan'a Twitter'dan tepki gösteren Trump, "Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin." çağrısında bulunmuştu.

Trump, "Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" ifadesini kullanmıştı.

Floyd gösterileri ve "iç terör" tartışmaları

Minneapolis'ta 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin ensesine basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

DC'deki gösteriler sırasında Trump'ın korumaları tarafından kısa süreliğine Beyaz Saray'ın altındaki gizli sığınağa götürüldüğü de haberlere yansımıştı.

Trump ise olayların ardında, "Antifa ve radikal sol grupların" olduğunu öne sürmüş ve bu grupları "iç teröristler" olarak nitelemişti.