Son Dakika Haberleri: Seattle Türk Filmleri Festivali
Son Dakika Güncel Seattle Türk Filmleri Festivali - Son Dakika

Seattle Türk Filmleri Festivali

6 saat önce

Seattle Türk Filmleri Festivali ile ilgili hazırlanan kısa film Gala öncesi düzenlenen kokteyl Kokteyle katılan davetlilerin sohbet etmesi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile röportaj Oyuncu Dogu Demirkol ile röportaj Festival Direktörü Şirin Aysan ile röportaj WASHINGTON - Bu yıl 7'incisi...

Seattle Türk Filmleri Festivali ile ilgili hazırlanan kısa film

Gala öncesi düzenlenen kokteyl

Kokteyle katılan davetlilerin sohbet etmesi

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile röportaj

Oyuncu Dogu Demirkol ile röportaj

Festival Direktörü Şirin Aysan ile röportaj WASHINGTON - Bu yıl 7'incisi düzenlenen "Seattle Türk Filmleri Festivali" düzenlenen etkinliklerle başladı.

Seattle Türk Filmleri Festivali

Seattle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 14:08:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seattle Türk Filmleri Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]