Şebap Güvercin Festivali'nde Rekor İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şebap Güvercin Festivali'nde Rekor İlgi

Şebap Güvercin Festivali\'nde Rekor İlgi
25.01.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen festivalde 330 güvercin sergilendi, fiyatlar 20 bin ila 6 milyon lira arasında.

ANKARA'da, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şebap Güvercin Festivali, yoğun ilgi gördü. Festivalde sergilenen güvercinlere 20 bin ile 6 milyon arsında değer biçildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir otelde Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından düzenlenen festivalde 330 güvercin görücüye çıktı. Güvercinler; kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşları göz önünde bulundurularak hakemler tarafından değerlendirildi. Miski, abalı miski, kürenk, çakmaklı, abalı çakmaklı, gök ve Arap cinsi güvercinlerin yarıştığı festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Almanya, Fransa, Hollanda ile Suudi Arabistan'dan güvercin meraklıları katıldı. En güzel güvercinlerin belirlendiği yarışma sonucunda, dereceye giren güvercin sahiplerine ödülleri verildi. Güzellikleriyle dikkat çeken güvercinlerin fiyat aralığının 20 bin ila 6 milyon lira arasında değiştiği belirtildi.

'DAİRE FİYATINA GÜVERCİN VAR'

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necati Budak, festivali her yıl gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, şebap güvercinlerinin dünyada en dikkat çekici ırklar arasında olduğunu söyledi. Şebap güvercinlerini yakından tanımak için Avrupa ve Suudi Arabistan'dan güvercin meraklılarını festivalde ağırladıklarını ifade eden Budak, "Irkımız, merakla ve zevkle beslediğimiz bir ırk. Bu kuşlar bizim için manken sıfatında. Masaya attığımız zaman keyif ve haz veren kuş türü. Şu anda 330 kuş yarışıyor. Kış şartları olduğu için katılan kuş sayısı biraz az oldu. Ama festivalimize katılım sayısı çok yüksek. Her kuşun ayrı bir özelliği var. Bugün burada kuşlarımızın hepsi yarıştı. Şampiyonlar hakemlerimiz tarafından belirlendi. Kuşlarımızda renk ve fizik çok önemli. Ödül olarak ilk 5'e girenlere kupa veriyoruz. Kuşların değer fiyatları değişiyor. 5-10 bin TL'ye de daire fiyatına da güvercinler var. Yani bugün bir daire 6-7 milyon lira ise kuşun değeri bu noktaya kadar çıkıyor. Bunun meraklısı da var, daire fiyatı verip de alan var. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil, Türkiye sınırlarını da aşmış durumda" diye konuştu.

'BİR GÜVERCİNE 3-4 BİN AVRO VERMİŞİMDİR'

Almanya'nın Bielefeld kentinden festivale katılan İsa Kaya, güvercin sevgisinin çocukluğundan geldiğini belirterek, "15-20 senedir Avrupa'da bu şebap kuşunu besliyorum. Güvercinseverler olarak Almanya'da da birbirimizle buluşuyoruz ve sosyalleşiyoruz. Benim beslediğim 50 tane şebap güvercinim var. Kendi bahçemde güzel bir ortamda beslemeye çalışıyorum. Güvercinlerimi bu festivalde sergileme fırsatı buldum. Bir güvercine 3-4 bin avro vermişimdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Festival, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şebap Güvercin Festivali'nde Rekor İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:45:36. #7.11#
SON DAKİKA: Şebap Güvercin Festivali'nde Rekor İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.