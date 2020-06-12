Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral'ın Red için yaptığı mücadele tamamlandı

Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, Vodafone Red'in sunduğu uygulamaların tanıtımı için sosyal medya üzerinden giriştikleri mücadeleyi tamamladı.

Vodafone açıklamasına göre, kendi Instagram hesapları üzerinden #SınırYok Challenge hashtag'i ile paylaştıkları "story" ve gönderilerle sırasıyla yemek, spor, makyaj ve dans konularında birbirlerine meydan okuyan ünlü oyuncular, finalde "Doğruluk mu, Cesaret mi" oyununu oynadı.

Bozoklu ve Aral'ın toplam 43 bin izlenmeye ulaşan 5 günlük mücadelesinde dostluk kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şebnem Bozoklu, "Çok eğlenceli bir yarışmaydı. YouTube'dan sınırsız video izledik, WhatsApp'tan sınırsız görüntülü konuştuk. Yarışmamızı dostluk kazandı. Bizi takip edip beğenileriyle, yorumlarıyla, oylarıyla bize destek veren herkese ve bu güzel fırsat için Vodafone Red'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Meriç Aral da "Çok eğlendik, çok keyif aldık. 'Sınır Yok Challenge' gerçekten de heyecan verici bir deneyim oldu. Bence de dostluk kazandı. Bizi takip eden herkesten çok güzel dönüşler aldık. Vodafone Red'e teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü oyuncuların finaldeki "Doğruluk mu, Cesaret mi" oyununa ilgi büyük oldu.

Birbirlerine zor sorularla meydan okuyan ikili, yanıt veremedikleri sorularda elma sirkesi içti.

Meriç Aral'ın söylediği "Kim Bu Gözlerindeki Yabancı" ve "Sen Olsan Bari" şarkıları izleyiciler tarafından beğenilirken, yaptığı macarena dansı da beğenildi.

Öte yandan, "En beğenmediğin özelliğin nedir?" sorusuna "Telaşlı ve heyecanlı bir insan olmam, her şeyi çok kontrol etmem" diye yanıt vererek izleyiciden sempati toplayan Şebnem Bozoklu, "en iyi icat nedir" sorusuna ise "fermuar" yanıtını verdi.



Vodafone Red'in 4 farklı tarifeden oluşan yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger gibi uygulamalar sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmadan kullanılabiliyor.

Red'liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını da sınırsız gerçekleştirebiliyor.

Red'liler ayrıca, 23 Vodafone ülkesinde yaşayan sevdikleriyle hiçbir ek ücret ödemeden 120 dakika konuşabiliyor, yurtiçinde ise Vodafone'lularla ve sabit hatlarla sınırsız sesli görüşme yapabiliyor.

Ayda 59 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan yeni Red tarifelerinin internet içeriği ise 20 GB'dan başlıyor.