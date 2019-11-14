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Şebnem Hassanisoughi Estonya'da jüri üyesi oldu
6 saat önce
15 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 23'üncüsü gerçekleşecek festivale katılacak ünlü oyuncu, dünya sinemasından en iyi ilk filmlerin yarıştığı bölümde jüri üyeliği yapacak.
15 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 23'üncüsü gerçekleşecek festivale katılacak ünlü oyuncu, dünya sinemasından en iyi ilk filmlerin yarıştığı bölümde jüri üyeliği yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53
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