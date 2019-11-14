Son Dakika Haberleri: Şebnem Hassanisoughi Estonya'da jüri üyesi oldu
Son Dakika Magazin Şebnem Hassanisoughi Estonya'da jüri üyesi oldu - Son Dakika Magazin

Şebnem Hassanisoughi Estonya'da jüri üyesi oldu

6 saat önce

15 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 23'üncüsü gerçekleşecek festivale katılacak ünlü oyuncu, dünya sinemasından en iyi ilk filmlerin yarıştığı bölümde jüri üyeliği yapacak.

Şebnem Hassanisoughi Estonya'da jüri üyesi oldu, System.String[]

15 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 23'üncüsü gerçekleşecek festivale katılacak ünlü oyuncu, dünya sinemasından en iyi ilk filmlerin yarıştığı bölümde jüri üyeliği yapacak.

Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
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