Olay, geçen yıl 27 Ekim'de saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan Furkan Zıbıncı'yı, Saltak Caddesi'nde durdurup, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, tutuklandı. Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DENİZLİ'de Furkan Zıbıncı tarafından bıçaklanarak öldürülen Şebnem Şirin (25) cinayetinde 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği sanığa mahkeme heyeti, müebbet hapis cezası verdi. Şirin'in ailesi karara tepki gösterirken, ailenin avukatı sürecin sona ermediğini ve kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Şebnem Şirin, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şebnem'in katiline müebbet hapis cezası verildi, aile tepki gösterdi - Son Dakika

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