Sebze Fiyatları Menemencileri de Zorluyor

Sebze fiyatlarında yaşanan artış Çakallı menemencilerini de zor durumda bıraktı.
Çakallı menemeninde kullanılan domates ve biber gibi sebze fiyatlarının yükselmesi menemenci esnafını da etkiliyor. Bazı esnaflar fiyatta cüzi artışlara giderken, bazı esnaflarsa müşterinin etkilenmemesi için fiyatlarda artışa gitmiyor. Kendi kar marjlarının düştüğünü belirten menemenciler, sebze fiyatlarının normale dönmesini bekliyor. Yaklaşık 30 civarında menemenci bulunan Çakallı mevkisinde menemenin porsiyonu 18-20 TL arasında değişiyor.
Sebzedeki artışı menemene yansıtmadıklarını belirten menemenci Nadir Eren, "Biz domatesi düşük fiyatta olduğu zaman da porsiyonundan 20 TL alıyorduk, domatesin kilosu 7 olunca da 20 TL alıyoruz. Bu artışı vatandaşa yansıtmıyoruz" dedi.
Enflasyonla mücadele ettiklerini belirten İrfan Güç, "Bu artışlar bizi zorluyor. Kar
oranımızı düşürüyor. Müşteriye yansıtmamak adına fiyatları yükseltmedik biz ama bu durum bizi etkiliyor" diye konuştu.
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumunun belli olduğunu söyleyen menemenci Ozan Toprak, "Domates, biber, yumurta, yağ, kaşar peyniri fiyatları arttı. Müşteri kaybı olmaması için menemen fiyatlarımızda artışa gitmedik. Artan sebze fiyatlarına bakıldığında menemen fiyatlarının 25-30 TL olması gerekiyordu ama biz zam yapmadık. Porsiyonu 20 TL'den veriyoruz" şeklinde konuştu.
Sebze fiyatlarında aşırı yükselme olduğunu belirten menemenci Emre Özgen
, "Geçen Antalya
'da hortum olayı olduğunda sabah hale gittik, fiyatlar 4-5 TL farketmiş. Fırsatçılık denilen olay da var. Krizden dolayı bir iş düşüklüğü var. Biz de bu artışı menemene yansıtırsak o zaman işler daha da düşecek. Onun için yansıtmıyoruz" dedi. - SAMSUN