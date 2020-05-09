Seçer: "Borçlanma talebi keyfiyetten bir durum değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seçer: 'Borçlanma talebi keyfiyetten bir durum değil' - Son Dakika

Seçer: "Borçlanma talebi keyfiyetten bir durum değil"

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye meclisinin toplanması için valiliğe müracaatta bulunduklarını belirterek, "Pandemi dolayısıyla gelirlerimizde çok büyük düşüşler yaşandı.

Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye meclisinin toplanması için valiliğe müracaatta bulunduklarını belirterek, "Pandemi dolayısıyla gelirlerimizde çok büyük düşüşler yaşandı. Bu nedenle bir borçlanma talebimiz olacak. Borçlanma talebi keyfiyetten talep edilen bir durum değil. Biz faiz ödemeye meraklı değiliz. Personel harcamalarımızı ya da esnaf ödemelerimizi aksatmamak için bu borçlanmayı yapabiliriz" dedi.


Seçer, katıldığı bir televizyon programında, pandemi sürecini, 1 yılda hayata geçirdikleri hizmetleri ve gündemi değerlendirdi. Büyükşehir Belediye Meclisinin önümüzdeki günlerde olağanüstü toplanacağını duyuran Seçer, borçlanma konusu, su faturaları ve daha pek çok önemli konuda açıklamalarda bulundu.


Seçimlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Seçer, "İlk etapta seçim öncesi verdiğimiz vaatlerden daha çok sosyal politikalar öne çıktı. Çok süratli bir şekilde hayata geçirebileceğimiz sosyal politikalar süratle gerçekleştirildi. Büyük yatırımların ya da kentte çözüm bekleyen büyük projelerin hazırlık süreci bu ilk yıl. Bundan sonraki süreçte de bu önemli çalışmalar, projeler, büyük yatırımlar hayata geçecek" ifadelerini kullandı.


"Önümüzdeki günlerde meclisi toplayacağız"


Korona virüs sürecinde belediyeler olarak asıl yapmak istedikleri projeleri askıya almak zorunda kaldıklarını ve süreci aşma çabasında olduklarını belirten Seçer, "Mersin'in ortak paydasında buluştuğumuz projelerde meclisin desteğini aldık. Şu anda da açıkçası çok şikayetçi olduğumu söyleyemem ama bundan sonra süreç nasıl gider hep beraber göreceğiz. Tabii önemli konular var gündemde. Pandemiden dolayı meclis toplantılarımız bir genelge ile yasaklandı. Ancak 'valilik iznine bağlı olmak koşuluyla bir olağanüstü toplantı yapabilirsin' diyor genelge. Biz de önümüzde bekleyen sorunlar ve alınması gereken kararlar için muhtemelen önümüzdeki günlerde meclisi toplayacağız. Vatandaşlarımızı ilgilendiren konular var" diye konuştu.


"Kira bedellerini almamamız için meclis kararı gerekiyor"


Başkan Seçer, yeni bazı meclis kararları almaları gerektiğini ifade ederek, "Bunlardan bir tanesi belediye mülkiyetlerinde kiracı olan vatandaşlarımız var ya da bizim mülkiyetimizde olan taşınmazların satışından, ecrimisil ya da kirasından kaynaklı bize borcu olan vatandaşlarımız var. Şimdi burada faaliyeti durdurmuş ya da bir şekilde krizden dolayı faaliyetini sürdürememiş vatandaşlarımızın bize olan kira borçlarının ertelenmesi için bir karar almamız lazım. Tamamen faaliyetini durdurmuş esnaflarımızın ya da işyeri sahiplerimizin de kira bedellerini almamamız için bir karar almamız gerekiyor. Bunu gündeme getireceğiz. Zaten yine daha önce İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bazı iş kolları vardı. Restoranlar, kafeler, berberler ve bunun gibi bazı esnaflarımızın zaten o çıkan genelge gereği biz kira borçlarını ertelemiştik ya da sözleşme bitiminde o kapalı kaldığı süreyi ilave edeceğiz. Yani bu süreye ilişkin bir kira tahsilatımız olmayacak. Bununla ilgili bir karar alacak meclis" şeklinde konuştu.


"Borçlanma yetkisi de görüşülecek"


Olağanüstü meclis toplantısında gündeme gelecek konular hakkında da bilgi veren Seçer, şöyle devam etti: "17 Nisan'dan itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken faturaların belediye meclisinde aldığımız kararla 3 ay süreli ertelemesinin yolunu açacağız. Bu imkanınız olacak. Diğer taraftan yine ruhsat, vize, hat ücretleri var. Biz de hat sahibi olan toplu taşıma araçları var ya da M,H,T,S,C plakalar var. Bunların ruhsat veya vizesi ile ilgili bazı bedeller var. Bunların ödenmesiyle ilgili bir karar almamız gerekiyor. Yine çok sıkça şikayet konusu olan, abonelik katılım payı ücretleri var. Su ve kanalizasyon katılım payı ücretleri. Bu bedelin indirilmesi ile ilgili talep geldi. Geçtiğimiz mecliste biz bu teklifi getirmiştik ama bazı değerlendirmeler sonucunda meclisten ret kararı çıktı. Yine bu konuyu meclis gündemine taşıyacağız. Diğer taraftan bazı imar konularımız var. Bunları gündeme getireceğiz. Muhtemelen bir borçlanma yetkisi konusu var. Bu borçlanma yetkisi de tabi kamuoyunda çok konuşulan bir konu. Bizim her yıl sonu, bir sonraki takip eden yılın bütçesi mecliste onaylanır ve bütçe içerisinde de bütçe denkliği için bir borçlanma kalemi vardır. Meclisin kabul ettiği bütçe içerisindeki borçlanmayı da kabul ediyor anlamına gelir. Şimdi o borçlanma miktarının kullanım yetkisinin tarafımıza verilmesi için meclise bir teklifle geleceğiz. Geçtiğimiz yıl da bunun tartışmaları çok oldu. Biz geçtiğimiz yıl bunu ekim ayında almıştık. 2019'un Ekim ayında almışız ve aralık ayında da bu borçlanma yetkisini kullanmışız. O günden bugüne tabi cari harcamalar devam ediyor, hayat devam ediyor. Devraldığımız tablo da çok iyi bir tablo değildi. Tabii ki, önemli borçları vardı belediyenin. Artı pandemi sürprizi bizim mali dengelerimizi bozdu. Evdeki hesap çarşıya uymadı misali. Gelir kayıplarımız çok önemli miktarda. Bizim belediye olarak 3 temel gelirimiz var. Maliyeden gelen vergi kesintilerinden kaynaklı, İller Bankasından ve öz gelirlerimiz var. Bunların tamamında yüzde 50'ye yakın bir düşüş var. Kira bedellerini almayacağız, öz gelirlerimiz içerisinde önemli kalem. Bu bir gelir kaybıdır. Diğer taraftan maliyeden gelen paranın önemli miktarda düşüşü bir gelir kaybıdır. Bütün bunlara, bu senaryolara hazırlıklı olarak bir borçlanma talebimiz olacak. Biz zaten yatırımları durdurmuş durumdayız. Biz sosyal yardımlar dışında, Mersin için zaruri harcamalar dışında hiçbir harcamayı yapmıyoruz. Bir genelge yayınladık haftalar önce ve bütün ihaleleri, bütün harcamaları durdurduk ve şu anda biz sadece pandemi sürecinde yaptığımız çalışmalar, vatandaşlarımıza yaptığımız sosyal yardımlar ya da bunun gibi birtakım hizmetlerin giderleri dışında hiçbir harcama yapmıyoruz."


"Borçlanma talebi keyfiyetten talep edilen bir durum değil"


Gelirlerin düşmesi ve gelir-gider dengesinin bozulması durumunda personelin maaşını ödeyemeyecek duruma gelebileceklerinden de bahseden Seçer, "Cari harcamalarımız devam ediyor. Esnaftan alışveriş yapıyorsunuz, akaryakıt alıyorsunuz ya da günlük zaruri ihtiyaçlarınızı alıyorsunuz, hizmet satın alıyorsunuz, bunların bedelleri var. Bu ödemelerde sorun yaşanmasın diye bir borçlanma talebimiz olacak. 1 Nisan 2019'da yönetime geldik. Aldığımız mali tablo toplamda 2 milyar 250 milyon lira borcumuz vardı. Bunun 665 milyonu açık hesap belediyenin borcu. 1 milyar 600 milyon civarında da bankalara olan borcu vardı. Şu anda bizim toplamda 1 milyar 478 milyon borcumuz var. Yani o günden bugüne yaklaşık 700 milyon liranın üzerinde borcumuzda bir azalma var. Hayat devam ediyor, cari harcamalarımız devam ediyor. Tasarruftan ziyade mali disiplini sağlamamız, israfı önlememiz, kaçağı önlememiz. Dolayısıyla belediye olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Bizim için her kuruş önemli. Yani bu borçlanma talebi keyfiyetten talep edilen bir durum değil. Biz faiz ödemeye meraklı değiliz. Personel harcamalarımızı ya da esnaf ödemelerimizi aksatmamak için bu borçlanmayı yapabiliriz" dedi.


"Bizim yönetime geldiğimiz tarihten önceki su fiyatı neyse, şu anda ödedikleri fiyat aynı"


Su faturalarındaki düzenlemeler hakkında da açıklamalarda bulunan Seçer, "Su faturalarının yüksekliği ile ilgili bana şikayetler geliyor. Biraz yanlış bilgi aktarılıyor biraz da kara propaganda yapılıyor. Biz yönetime geldiğimizde mesken için 3.18 TL'ye Mersin halkı su tüketiyordu. 3.18 TL metreküp fiyatıydı. Diğer atık su bedeli, Ç TV vesaire onlar ayrı. Benim seçim öncesi bir indirim sözüm vardı. Yüzde 10 indirim yaptık ve bunu 2.90 kuruşa düşürdük. 2020 tarifesinde tekrar bir yüzde 10 fiyat düzenlemesi yaparak, bizim geldiğimiz dönemdeki su fiyatlarına tekrar erişti. Bizim yönetime geldiğimiz tarihten önceki su fiyatı neyse, şu anda meskenlerinde, evlerinde su tüketen yurttaşlarımızın metreküp bedel olarak ödedikleri fiyat aynı" diye konuştu.


Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle sosyal yardımlar konusunda bir alt yapıları olduğu için pandemi sürecine hazırlıklı olduklarını belirterek,120 bin koli gıda yardımı yaptıklarını sözlerine ekledi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:01 Kaynak: İHA


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