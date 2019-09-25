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Seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla 37 kişiye FETÖ davası açıldı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 37 şüpheliye FETÖ'den dava açıldı.

Seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla 37 kişiye FETÖ davası açıldı, System.String[]

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 37 şüpheliye FETÖ'den dava açıldı.

İstanbul'da 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri'nde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle sandık görevlisi olarak görev yapan 37 şüpheliye FETÖ'den dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin şikayetler üzerine 43 şüpheli hakkında başlatılan FETÖ soruşturmalarının bir bölümü tamamlandı. Tamamlanan soruşturma kapsamında tutuksuz 3 sanık hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, tutuksuz 34 sanık hakkında ise 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında hazırlanan 7 iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Bir şüpheli hakkında 'yetkisizlik' kararı verilerek Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, aynı dosya kapsamında ifadesi alınan 5 kişi hakkında ise soruşturma sürüyor.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 8 sanığa ilişkin Bank Asya'daki hesaplarında artış yaşandığı ve FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan 5 iddianamede, 27 sanık hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan 5 yıl ile 10 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, yer alan sanıkların hepsinin Gülen'in talimatı ile Bank Asya'daki hesaplarında para artışı bulunduğu ve yeni hesap açtıkları belirtildi.

Sanıklar önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde hakim karşısına çıkacak.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
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31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı
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