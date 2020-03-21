'Seçmeden al' uygulamasında pazar esnafı anlayış bekliyor - Son Dakika
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'Seçmeden al' uygulamasında pazar esnafı anlayış bekliyor

6 saat önce

TÜRKİYE'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarında 'seçmeden al' uygulaması başlatıldı.

'Seçmeden al' uygulamasında pazar esnafı anlayış bekliyor, System.String[]

TÜRKİYE'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarında 'seçmeden al' uygulaması başlatıldı. Vatandaş, sebze ve meyveyi artık eliyle değil, gözüyle seçmeye yönlendirilirken, poşete çürüklerin doldurulacağı endişesi ağır basıyor. Antalyalı pazar esnafı ise zaman zaman tartışmalar yaşadıkları tüketiciden anlayış bekliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan ölümlere sebep olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de bazı önlemler alındı. Bunların başında İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyle işletmelerin faaliyetlerini bir süre durdurmasını ve vatandaşın sosyal hayattan izole bir hayat sürmesini istedi.

Alınan karar sonucunda Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmeler bir süre faaliyetlerini durdurdu. Bir taraftan hayatın olağan akışı kısıtlı da olsa sürerken bir diğer taraftan da virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak gündeme gelen sebze ve meyvelerin semt pazarları ve manavlarda elle seçilerek alınmasının yasaklanması talebine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklama ile karşılık verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık olarak yaş sebzeyle meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını ve pazar yerlerinde tezgah aralıklarının mümkün olduğunca geniş tutulacağı, ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin de seçilmeden alınacağının duyurulması üzerine semt pazarlarındaki esnafın elinde eldivenle ürünleri seçtiği görüldü.

ANLAYIŞ BEKLENİYOR

Bazı vatandaşlar pazarcıların poşete çürük ürünleri doldurduğu yönünde bir endişe yaşarken, bazıları ise alınan kararın doğru olduğunu, sağlık için önemli bir adım olduğunu söyledi. İşin esnaf boyutunda ise anlayış beklentisi öne çıktı. Esnaf, sebze ve meyvesinin çürük olmadığını, en seçkin ürünleri tüketiciye sunduğunu vurgulayarak, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

Pazar esnafından Mehmet Sami Akbulut, alışkanlıkların değişmesinin zor olduğunu, müşterinin tüm uyarılara rağmen kendisinin seçmek istediğini söyledi.

Mehmet Erkan Karataş ise uygulamanın güzel olduğunu, 'hastalık bulaşmasın' diye kendilerinin seçmesi gerektiğini söyledi. Seçme yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını da kaydeden Karataş, "İlla ki ben dolduracağım diyenler oluyor. Alışkanlık. Zaman zaman tartıştığımız da oluyor" dedi.

Vedat Ağırman, kendilerine vatandaşın güvenmediğini, bunun da zamanla aşılacağını söyledi.

Mehmet Kahraman ise, seçilmesine izin verilmediğinde tepkiyle karşılaştıklarını ifade ederek "'Seçmem lazım' diyorlar, bize tepki gösteriyorlar. Antalya'da böyle bir alışkanlık var, kendileri seçmek istiyorlar" diye konuştu.

Mehmet Sinan Karataş da kendilerine yardımcı olunması beklediğini belirterek, "Halkımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bin el seçeceğine bir el seçsin. Esnaf içine çürük karıştırır mı diye düşünüyor. Olmaz öyle bir şey. Bize güvenip yardımcı olsunlar" ifadelerini kullandı.

Pazarda elle seçerek sebze alan Sadık Antalyalı uygulamayı doğru bulduğunu ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Muz satın alan Yaşar Tezcan da dikkat edilmesi gerektiğini ve müşterinin dokunduğu ürünü satın alması gerektiğini ifade etti. Esnafa güvendiğini de kaydeden Tezcan, çürükleri esnafın kendisinin ayırdığını söyledi.

Seçmeden alıp poşete koyduğunu eliyle diğer ürünlere dokunmadığını söyleyen Ebru Paşaoğlu uygulamanın doğru olduğunu söyledi.


Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:29 Kaynak: DHA

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