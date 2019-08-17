Son Dakika Haberleri: SEÇMELER: CELTA 1-3 REAL MADRID
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SEÇMELER: CELTA 1-3 REAL MADRID

10 dakika önce

Real Madrid, LaLiga'ya galibiyetle başladı ve Balaídos'ta Celta'yı mağlup etti. Benzema, Bale'den büyük bir oyun çıkardı, Kroos muhteşem bir uzun menzilli gol attı ve Lucas Vázquez kazandığı Beyazlara verdi.

Real Madrid, LaLiga'ya galibiyetle başladı ve Balaídos'ta Celta'yı mağlup etti. Benzema, Bale'den büyük bir oyun çıkardı, Kroos muhteşem bir uzun menzilli gol attı ve Lucas Vázquez kazandığı Beyazlara verdi.
Real Madrid, Bala, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18 
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