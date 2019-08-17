SEÇMELER: CELTA 1-3 REAL MADRID
10 dakika önce
Real Madrid, LaLiga'ya galibiyetle başladı ve Balaídos'ta Celta'yı mağlup etti. Benzema, Bale'den büyük bir oyun çıkardı, Kroos muhteşem bir uzun menzilli gol attı ve Lucas Vázquez kazandığı Beyazlara verdi.
Real Madrid
, LaLiga'ya galibiyetle başladı ve Balaídos'ta Celta'yı mağlup etti. Benzema, Bale'den büyük bir oyun çıkardı, Kroos muhteşem bir uzun menzilli gol attı ve Lucas Vázquez kazandığı Beyazlara verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18
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