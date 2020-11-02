Seda için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İZMİR'de, depremde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazından Seda Dinçer'in çıkarılması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

İzmir'de yaşanan deprem faciasında Doğanlar apartmanındaki enkaz altında kalan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer'in (20) moloz yığınlarının altından çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyor.