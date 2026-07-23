Seda Sayan\'dan bomba ifşa: Kadınların tuzağıymış

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, katıldığı bir programda mutfaktaki erkeklerle ilgili yaptığı açıklamayla hemcinslerini karşısına aldı.

“ERKEKLERE YEMEK YAPTIRMAK İÇİN”

Ünlü şarkıcı, "Mutfaktaki erkek daha seksi" söylemine katılmadığını belirterek, bunun; kadınların erkeklere yemek yaptırmak için geliştirdiği "tatlı bir taktik" olduğunu ifade etti. Sayan’ın bu ifşası, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ERKEKLERİ BU SÖZLERLE UYARDI

Seda Sayan, son zamanlarda popülerleşen "Mutfaktaki erkek daha seksi" söylemi üzerine yaptığı değerlendirmede erkeklerin, aslında kadınlar tarafından nasıl oyuna getirildiğini de ifşa etmiş oldu. Kadınları karşısına alma pahasına bu açıklamayı yapan ünlü isim, erkekleri ise uyardı.

Konuya esprili bir dille yaklaşan ünlü sanatçı, "Ben bu düşünceye hiç katılmıyorum. Bence buna inanmayın. Bu, kadınların erkeklere kurduğu bir tuzak. 'Gel yemek yap' demenin başka yolu. Sonra da 'Domatesi ne güzel doğradın' diye gaz veriyoruz. Biz kadınlarda biraz böyle tatlı oyunlar vardır" dedi.

YALNIZLIKTAN HOŞLANMIYOR

Paylaşmayı seven biri olduğunu da söyleyen Sayan, yalnız vakit geçirmekten hoşlanmadığını dile getirdi. Güzel bir yere giderken yanında mutlaka bir arkadaşının olmasını istediğini ifade eden Sayan, "Güzel bir yere gideceksem yanımda mutlaka bir arkadaşım olsun isterim. Ben yalnızlıktan hiç hoşlanmam. Hiçbir şey yapmazsam evlenirim" diyerek, yalnız kalmaktan hoşlanmayanlardan olduğunu belirtti.