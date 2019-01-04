SEDAŞ'ta Bekir Sami Güven'e Duygusal Veda

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Özlem Ataünal'ın katılımıyla gerçekleşen törende, Bekir Sami Güven'e hizmetleri için teşekkür plaketi verildi.

10 yılı aşkın sürede SEDAŞ'ta görev yapan ve kendi isteğiyle emekliğe ayrılan Bekir Sami Güven, SEDAŞ Yönetim Kurulu'nda yer almaya devam edecek. Güven aynı zamanda SEDAŞ'a danışmanlık vermeyi sürdürecek.

Törende bir konuşma yapan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Bekir Sami Güven'e uzun yıllardır SEDAŞ'a yaptığı katkılar için teşekkür ederken, SEDAŞ'ın yeni İcra Kurulu Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz'a da yeni görevinde başarılar diledi. Dördüncü, Dr. Necmi

Odyakmaz önderliğinde SEDAŞ'ın başarılı çalışmalarına devam edeceğine inandığını belirtti. Ahmet Dördüncü ve Özlem Ataünal, 2019 yılının öncellikle ülkemiz ve milletimiz için güzel bir yıl olmasını dilerken, tüm SEDAŞ Ailesi'nin de yeni yılını kutladı.