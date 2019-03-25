Son Dakika Haberleri: Sedat Gezer ve İsmail Kurt Dualarla Anıldı

Sedat Gezer ve İsmail Kurt Dualarla Anıldı

42 dakika önce

Bafra'da 11 yıl önce Bafra Belediyespor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda öldürülen teknik direktör Sedat Gezer ve kaleci antrenörü İsmail Kurt dualarla anıldı.

Sedat Gezer ve İsmail Kurt Dualarla Anıldı, System.String[]
Bafra'da 11 yıl önce Bafra Belediyespor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda öldürülen teknik direktör Sedat Gezer ve kaleci antrenörü İsmail Kurt dualarla anıldı.

Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı'nda Bafraspor kaleci antrenörü İsmail Kurt'un mezarı başında yapılan anmada, merhum Gezer ve Kurt için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Kurt'un mezarına karanfiller bırakıldı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "11 yıl önce futbol terörüne kurban verdiğimiz ve sevdiğimiz hocalarımızı ebediyete uğurladık. Bu saldırı Türk futbol tarihine kara bir leke olarak yazıldı." dedi.

Anmaya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP Bafra Belediye Başkan Adayı Kemal Bütüner, İsmail Kurt'un eşi, Leyla Kurt ve Oğlu Alican Kurt ve Bafraspor'un eski futbolcuları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Bafra, İsmail Kurt, Güncel
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