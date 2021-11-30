Sedat Peker'in avukatı: 5-6 gündür müvekkilime ulaşamıyorum - Son Dakika

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkili ile olan iletişimine ilişkin konuştu. Barkın, Peker'in fiziki olarak da tecrite alınıp alınmadığı sorusunu yanıtladı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, TELE 1'de yayınlanan Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programına konuk oldu. Peker'in Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin konuşan Barkın, program konuklarından gazeteci Tolga Şardan'ın "Peker sadece dijital tecritte mi? Müvekkilinizin sesini duydunuz mu?" sorusunu yanıtladı.

Avukat Barkın şöyle konuştu:

"Kendisiyle görüşmedim. Daha önce benimle iletişim kurduğu telefondan çağrıma yanıt verilmedi. Bir hukukçu hassasiyetini göstermeliyim. Benimle bu arifede yargılandığı davaların iddianamesini talep eden bir kimse benimle telefon görüşmesi yapmadı."