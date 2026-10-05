Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Sedat Şahin'in düzenlediği Şahinler arasındaki birlik yemeğinden görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda kişinin katıldığı yemekte oluşan yoğun kalabalık dikkat çekti. Şahin, geçtiğimiz günlerde Saral ailesiyle de barışmış ve bu süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kabul ettiğini söylemişti.

Sedat Şahin'in düzenlediği Şahinler arasındaki birlik yemeği, geniş katılımla gerçekleşti. Yemek sırasında oluşan kalabalık kameralara yansırken, çok sayıda kişinin bir araya geldiği görüldü.

BİRLİK YEMEĞİNDE YOĞUN KALABALIK

Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Sedat Şahin'in düzenlediği barış yemeğinden dikkat çeken görüntüler geldi. Şahinler arasındaki birlik kapsamında gerçekleştirilen yemeğe çok sayıda kişi katıldı. Buluşma sırasında oluşan yoğunluk da görüntülere yansıdı. Kalabalığın aynı ortamda bir araya geldiği yemek, Şahinler arasındaki barış sürecinin ardından gerçekleştirildi.

Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık

ÇOK SAYIDA KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Sedat Şahin'in düzenlediği yemekte en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri katılımcı sayısı oldu. Görüntülerde çok sayıda kişinin barış yemeği için bir araya geldiği görüldü.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SARALLARLA DA BARIŞMIŞTI

Sedat Şahin, geçtiğimiz günlerde Saral ailesiyle sağlanan barışla da dikkat çekmişti. İki taraf arasındaki barışın ardından konuşan Şahin, süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kabul ettiğini belirtmişti. Şahin, Saral ailesiyle gerçekleşen barışa ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu barışın her iki aile için de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kalıcı olur"

Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık
Devlet BahçeliSedat ŞahinYeraltıGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Fenerbahçe’de N’Golo Kante rüzgarı Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası
Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:48
Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
21:45
Canlı anlatım: İtalya’da 3 dakikada iki gol
Canlı anlatım: İtalya'da 3 dakikada iki gol
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 23:09:36. #7.12#
SON DAKİKA: Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei