Sedef Kabaş Gözaltına Alındı

Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Kabaş hakkında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.

Kabaş'ın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.