7'nci kattan düşen Sedefnur'un ifadesi 11 ay sonra hastanede gizli bir şekilde alındı - Son Dakika
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7'nci kattan düşen Sedefnur'un ifadesi 11 ay sonra hastanede gizli bir şekilde alındı

09.12.2022 16:47

Kocaeli'de polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp yaralanan ve tedavisi memleketi Sivas'ta süren Sedefnur Çağlar'ın 11 ay sonra ilk kez ifadesi alındı. Çağlar'ın fizik tedavi gördüğü hastaneye giden naip hakimin tarafların avukatları ve psikolog eşliğinde aldığı ifade, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Gizlilik kararı nedeniyle Sedefnur'un ifadesine dair bilgi verilmedi.

9 Ocak'ta Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olaya göre Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

7'nci kattan düşen kızın ifadesi 11 ay sonra gizli şekilde alındı! Kimse hastane odasına yaklaştırılmadı

TEDAVİSİ MEMLEKETİ SİVAS'TA DEVAM EDİYOR

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp, açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Evin sahibi polis memuru O.Ç., idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesi sonrası serbest kaldı. Kocaeli'de tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü. Çağlar'ın tedavisine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edildi.

7'nci kattan düşen kızın ifadesi 11 ay sonra gizli şekilde alındı! Kimse hastane odasına yaklaştırılmadı

NAİP HAKİM HASTANEDE İFADE ALDI

Olayın ardından Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması, 20 Ekim'de Kocaeli Adliyesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Ahmet Ata, O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş.'nin ifadeleri alındı. Sedefnur'un ifadesinin alınamaması üzerine ailenin avukatları, mahkeme heyetine davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için naip hakim atanmasını istedi. Mahkeme heyeti de talebi kabul etti.

7'nci kattan düşen kızın ifadesi 11 ay sonra gizli şekilde alındı! Kimse hastane odasına yaklaştırılmadı

İFADESİNİN İÇERİĞİ BİLİNMİYOR

Mahkeme tarafından görevlendirilen naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının da bulunduğu heyet, Sedefnur'u fizik tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret edip, görüntülü olarak ifadesini aldı. Bu ifadenin 19 Ocak 2023'te görülecek ikinci duruşma için Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi. Gizlilik kararı nedeniyle Sedefnur'un ifade içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Kaynak: DHA
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Ahmet Ata, Kocaeli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7'nci kattan düşen Sedefnur'un ifadesi 11 ay sonra hastanede gizli bir şekilde alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7'nci kattan düşen Sedefnur'un ifadesi 11 ay sonra hastanede gizli bir şekilde alındı - Son Dakika
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