Sefa Kalya, Vefatının 3. Yıl Dönümünde Anıldı
42 dakika önce
Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri Sefa Kalya, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı.
Genç
Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri Sefa Kalya
, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Yenibosna Aksa
Camisi'nde yatsı namazından sonra gerçekleştirilen anma programına kulübün yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve İlker Dinçay'ın da katıldığı belirtildi.
Anma programında merhum Sefa Kalya için Mevlid-i Şerif okunduğu da ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:33 Kaynak: AA
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