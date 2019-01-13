Son Dakika Haberleri: Sefa Kalya, Vefatının 3. Yıl Dönümünde Anıldı

Sefa Kalya, Vefatının 3. Yıl Dönümünde Anıldı

42 dakika önce

Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri Sefa Kalya, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı.

Sefa Kalya, Vefatının 3. Yıl Dönümünde Anıldı, System.String[]
Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri Sefa Kalya, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Yenibosna Aksa Camisi'nde yatsı namazından sonra gerçekleştirilen anma programına kulübün yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve İlker Dinçay'ın da katıldığı belirtildi.

Anma programında merhum Sefa Kalya için Mevlid-i Şerif okunduğu da ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:33 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Genç, Sefa Kalya, Spor
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