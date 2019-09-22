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Sefaköy'de kaza: 2 yaralı

17 dakika önce

Sefaköy'de kaza: 2 yaralıİSTANBUL - Sefaköy D-100 Karayolu Topkapı istikametinde 2 araç çarpıştı.

Sefaköy'de kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - Sefaköy D-100 Karayolu Topkapı istikametinde 2 araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik oluştu.

Sefaköy'de kaza: 2 yaralı

D-100 Karayolu, Sefaköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:03 Kaynak: İHA
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